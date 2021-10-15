Арестович рассказал о девяти сценариях войны России и Украины:

В офисе Зеленского считают, что война с РФ "уже идет".

Киев рассматривает несколько вариантов возможной войны с РФ. Об этом эфире телеканала "Украина 24" рассказал советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович.

По словам политика, власти Незалежной прорабатывают девять возможных сценариев конфликта с РФ, по которым подготовлены мероприятия от "пограничных провокаций до полномасштабной войны.

Арестович добавил, что в Киеве считают, что война с Москвой "уже идет", а в будущем она может пойти по пути эскалации и приобрести вид полномасштабного столкновения.

Видео: YouTube / Украина 24