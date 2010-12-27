Арестован организатор схемы мошенничества со стройматериалами

Доход мошенников составлял около 30 млн рублей в месяц.

Куйбышевский районный суд арестовал Евгения Панасюка, предполагаемого организатора мошеннической схемы со строительными материалами. Новость сообщили 25 июля в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Напомним, что уголовное дело по факту мошенничества в особо крупных размерах было возбуждено по заявлениям троих потерпевших. По версии следствия, от имени различных коммерческих фирм группа правонарушителей размещала в интернете информацию о продаже строительных материалов. Они предлагали купить товары при условии стопроцентной предоплаты, но поставляли лишь часть заказа, обещая довезти остальное позже. После подписания накладных преступники переставали отвечать на звонки заказчиков.

Общее количество обманутых граждан может достигать 200 человек. Ежемесячный доход от деятельности злоумышленников оценивается в 25 – 30 млн рублей.

Сообщается, что по делу проходили четыре десятка людей. Причем 15 человек из них пробыли частью схемы не более двух месяцев, их допрашивали в качестве свидетелей. Остальные задержанные признались в содеянном, и их отпустили либо под подписку о невыезде, либо под обязательство явиться. В результате под арест попали пятеро человек: организатор обмана Евгений Панасюк, два его помощника и еще две женщины.

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