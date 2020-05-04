Apple представила обновленную версию MacBook Pro

Приобрести его можно будет по цене от $1 199.

Компания Apple у себя на сайте представила обновленную версию MacBook Pro 13. Характеристики устройства опубликованы в анонсе устройства.

Главным отличием нового MacBook от старой версии станет обновленная клавиатура с улучшенным механизмом нажатия клавиши и вернувшейся кнопкой "ESС". Выше клавиш инженеры разместили сенсорную панель Touch Bar, а справа от него - сканер отпечатка пальца.

Устройство оснастили четырехядерным процессором Intel десятого поколения, 16 гигабайтам оперативной памяти с возможностью расширения до 32 гигабайт. Максимальная емкость SSD-накопителя составит 4 терабайта.

В США продажи стартует 4 марта. Когда MacBook придет на российский рынок неизвестно. Приобрести его можно будет по цене от $1 199.

Видео: Apple Singapore

Фото: скриншоты Piter.TV