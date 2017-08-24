Семенович поделилась со своими поклонниками фотографиями и видео с поездки в деревню

Российская певица и актриса Анна Семенович поделилась со своими поклонниками впечатлениями от поездки в деревню. Артистка призналась, что ей пришлось пройти через множество испытаниий. По словам Семенович, гуси, лошади и шмели приводили ее в ужас. Но девушка все же поборола свои страхи и даже сделала несколько снимков с гусями и с лошадью. Кроме того, Анна Семенович впервые подоила козу и даже сняла этот процесс на камеру. Видео артистка опубликовала в своем Instagram.

"Поздравьте меня, первый раз в жизни дою козу. Мне кажется, ей нравится. Профи", - пишет исполнительница.

Подписчики не остались равнодушными к данному видео. Многие выразили свое восхищение тому, как смело Анна берется за новое дело.

"Анна, поздравляю! На это решится далеко не каждый! Вы молодец!", "Как классно, наверное, это тяжело даётся!", - пишут восторженные поклонники.

Но взаимодействие с окружающей средой не единственная причина нахождения артистки в деревне. Главной целью приезда являются очередные съемки, в которых принимает участие Семенович.

Видео:

Instagram: ann_semenovich