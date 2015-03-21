Англия забила второй гол в ворота немцев

Автором гола стал лучший бомбардир АПЛ.

Нападающий английского "Тоттенхэм" Гарри Кейн удвоил преимущество сборной Англии в матче 1/8 финала Евро против Германии. За несколько минут до конца матча англичане ведут со счетом 2:0.

Мяч влетел в сетку ворот Нойера на 86 минуте. Англичане получили территориальное преимущество на чужой половине поля, и Харри Кейн замкнул мяч в сетку после прострела Джека Гриллиша.

Напомним, что победитель этой встречи сыграет в 1/4 финала с кем-то из пары Украина-Швеция. Официально известно, что после завершения Евро главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв покинет свой пост. Напомним, что в 2010 году он привел команду к титулу чемпионов мира.

Видео: juanloren91 / Instagram