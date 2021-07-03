Англия выигрывает у Украины по итогам первого тайма

Единственный гол англичане забили в начале матча.

После первого тайма четвертьфинала Евро-2020 сборная Англия выигрывает у сборной Украины со счетом 1:0. Первый и единственный гол в ворота Георгия Бущана на 4 минуте забил игрок "Тоттенхэма" Харри Кейн.

Команды ударили по воротам соперника поровну — по 5 раз, в створ англичане попали дважды, а команда Андрея Шевченко один раз. По владению мячом обе команды показали примерно одинаковые показатели.

Напомним, что победитель этой встречи сыграет в полуфинале с Данией, одолевшей Чехию в другом матче 1/4 финала Евро. В параллельном полуфинале сыграют Испания и Италия.

Видео: arvanitakismanos / Instagram