Андрей Резников рассказал о подготовке второго фестиваля "Маятник Фуко"

Генпродюсер Radio Records рассказал о масштабе нового "Маятника Фуко".

Андрей Резников рассказал о подготовке второго музыкального фестиваля "Маятник "Фуко". Генеральный продюсер Radio Records, которая организует мероприятие отметил, что гостей нового рэп-события ждет несколько нововведений.

Он будет отличаться тем, что пройдет на открытом воздухе, он будет в таком летнем формате. Там будет гораздо больше артистов. Огромный лайнап. Там столько артистов, что легче сказать, кто там не будет шутит Андрей Резников

Напомним, что в течение двух дней на сцене Музея Стрит-Арта будут выступать одни из самых популярных исполнителей в индустрии. Организаторы пригласили выступить пперед петербуржцами представителей "новой школы" 25 и 26 августа.

В субботу гостей зажгут Хаски, Big Russian Boss, Пошлая Молли, Монеточка, Mnogoznaal, Т-Fest, Mozee Montana, Бакей, Жак Энтони, Big Russian Boss, Boulevard Depo, Big Baby Tape, Drago. В воскресенье на сцену выйдут: Хлеб, 25/17, Зомб, Feduk, Гарри Топор и Тони Раут, АИГЕЛ, DK, MORGENSHTERN, VELIAL SQUAD

Организатором мероприятия выступает Radio Records. Для посетителей предусмотрены два вида билетов: входной и Gold, предусматривающий отдельную трибуну около главной сцены, а также собственное пространство на первом этаже, отдельный вход и welcome-сюрпризы.

Фото и видео: Piter.tv