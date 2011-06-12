Андрей Петров зарегистрировался в качестве кандидата в Государственную Думу РФ

Политик выразил уверенность в том, что партия «Родина» будет представлена в региональном Законодательном Собрании.

Партия "Родина" прошла регистрацию на выборах в Государственную Думу. Всего от политического блока прошло 280 человек. Главными лицами партии стали ее лидер Алексей Журавлев, Герой России Андрей Богатов и певица Татьяна Буланова. Получил удостоверение о регистрации также лидер петербургского отделения "Родины" Андрей Петров.

Лидер регионального отделения рассказал, что "Родина" постарается войти и в Петербургское Законодательное Собрание. Он считает, что к сентябрю электорат партии увеличится на 15%.

У нас официально выдвинуто 54 кандидата: 49 по списку и 23 человека по одномандатным округам. Несмотря на поздний старт компании, данные социологии указывают, что за месяц активной работы электоральный рейтинг партии в Петербурге уже перешел барьер в 5 процентов. Мы рассчитываем, что к сентябрю сможем увеличить его до 10-15 процентов. Это связанно с тем, что Родина предлагает простые и понятные тезисы петербуржцам: отмена зарплат и привилегий депутатов ЗАКСа и Ленинградская надбавка для пенсионеров. К тому же, "Родина" является патриотическим крылом государства и привлекает к себе горожан, действующих во благо города и страны лидер регионального отделения петербургской "Родины" Андрей Петров

Выборы в Госдуму РФ и Законодательное Собрание Петербурга пройдут с 17 по 19 сентября.

Фото: Piter.TV

