Анальный зуд: когда стоит обратиться к врачу?

Этот специфический симптом вызывает сильный дискомфорт и чувство неловкости в общественном месте. Почему же люди зачастую скрывают подобные болезненные проявления и откладывают визит к врачу?

Нестерпимый зуд в заднем проходе довольно распространенное явление, он может быть вызван разными причинами и проявляется одинаково часто как у мужчин, так и у женщин. Этот специфический симптом вызывает сильный дискомфорт и чувство неловкости в общественном месте. Почему же люди зачастую скрывают подобные болезненные проявления и откладывают визит к врачу?

Терпение и вера в народную медицину

Выражение "найти себе проблему на пятую точку" иногда приобретает буквальное значение. Многие пациенты клиники ранее избегали обследования и терпели, думая, что зуд – это несерьезно и скоро пройдет сам. Когда проблема долго не исчезала, следовало самолечение, или лечение народными средствами, или первое и второе вместе. Всё, что угодно – только не к врачу!

Страх и стыд без оснований

Современная колопроктология успешно лечит заболевания и быстро снимает симптомы зуда, но внутренние страхи заставляют некоторых пациентов откладывать визит к врачу. Каждый второй пациент боится неизвестности, боли при осмотре, стыдится необходимости коленно-локтевого положения или имеет болезненный опыт обследования. Последняя причина особенно тяготит людей, заставших времена советской медицины. Современный проктолог проявляет деликатность при обследовании и причиняет минимальный дискомфорт пациенту.

Первичный приём предполагает оценку состояния, сбор анамнеза, наружный осмотр перианальной области. Если врач видит необходимость, то он назначит дополнительное более глубокое обследование: лабораторное (соскоб на глисты), внутреннее пальцевое ректальное, аноскопию или направит к гинекологу или урологу с целью исключить заболевания мочеполовой системы.

Аноскопия

Этого слова боятся многие пациенты, впервые обратившиеся к проктологу. Процедура проводится врачом-колоноскопистом в специально оборудованном кабинете и длится несколько минут. Аноскопия затрагивает до 12 сантиметров прямой кишки и выявляет геморрой, кондиломы, полипы, трещины, свищи и патологии сфинктера прямой кишки. Обследование проводится видеоскопом под местной анестезией — специальным гибким тонким аппаратом с видеокамерой на конце.

Анальный зуд как симптом серьезных заболеваний

Зуд в заднем проходе не обязательно является следствием какой-либо проблемы со здоровьем. Зачастую он появляется и проходит без явной причины. В таком случае можно считать его независимым патологическим состоянием.

Но также симптом может указывать на наличие серьезного заболевания, поэтому не стоит его игнорировать или заниматься самолечением. К примеру, зуд и жжение в анусе могут указывать на аллергию, грибок, генитальные воспаления, скрытый диабет, геморрой, глистную инвазию. У женщин таким образом могут проявляться гинекологические заболевания, менопаузы, воспаления. У мужчин — инфекции мочеполовой системы. Это не означает, что если вы месяц страдаете от неприятных ощущений, у вас обязательно одно из вышеперечисленных заболеваний. Это означает только то, что вы уже месяц откладываете визит к врачу и затягиваете решение своей проблемы.

По рекомендациям проктологов клиники Альтермед, приводим основной комплекс мер по упреждению заболеваний, выражаемых зудом в анусе.

1. Соблюдать норму в употреблении острого, кислого, жирного, спиртного, приправ и газировки.

2. Проводить регулярную интимную гигиену (2-3 раза в день, после каждой дефекации или полового акта).

3. Носить просторную одежду и нательное белье из натуральных материалов, чтобы исключить натирание промежностей и опрелости.

Фото: Альтермед