Михаил Амосов призвал Дрозденко вмешаться в транспортный кризис в "Новом Мурино"

Депутат призывает петербургских и областных чиновников договориться.

Петербургский парламентарий Михаил Амосов обратился к губернатору Ленинградской области с просьбой вмешаться в дорожный конфликт с "Новым Мурино". Ранее подобное предложение было направлено в адрес Игоря Албина. Депутат считает, что ситуация достигла предела и нуждается в решении проблемы от представителей власти. Спикер отметил, что заняться способами выхода из сложившегося положения смогут ответственные Комитеты Петербурга и Ленобласти.

Новомуринцы стали заложниками неправильных административных решений и отсутствия эффективной коммуникации между властями Санкт-Петербурга и Ленинградской области напоминает политик

Отметим, что транспортный коллапс возник из-за неразберихи в законности построенной развязки. От бюрократических неурядиц страдает 15 тысяч человек.

Фото: Piter.tv