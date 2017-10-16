"Американская история ужасов" 7 сезон, 7 серия: в эпизоде появится Энди Уорхол и кровавые феминистки

На экраны планшетов, компьютеров, телевизоров и мобильных устройств всего мира выходит 7 серия 7 сезона "Американской истории ужасов". Смотреть онлайн выпуск можно будет сразу после премьеры эпизода. А пока мы расскажем вам несколько интересных фактов и раскроем секрет названия "Валери Соланас умерла за твои грехи, подонок".

Американская история ужасов - 17 октября - 7 сезон, 7 серия

Приветствуем вас, фанаты "Американской истории ужасов". Эти уникальные "русские горки" под условным названием Cult продолжаются, и с каждой серией набирают обороты. Мы обещаем не делать жестких спойлеров, но обязательно прольем свет на одну очень важную интригу 7-го эпизода. Ведь без этих знаний можно не понять даже названия новой серии.

Итак, седьмая серия называется "Валери Соланас умерла за твои грехи, подонок". Кто такая Валери Соланас? Почему она умерла? Кто подонок? Давайте разбираться. Судя по всему, в этой серии снова появится один из культовых персонажей мировой истории. На это прямо указывает имя Валери Соланас - известнейшей из всех феминисток мира, кровавой преступнице, а также официально - шизофренику-маньяку.

Да, эта девушка, считавшая себя художником и драматургом в 1968 году совершила кровавое покушение на Энди Уорхола - культового персонажа поп-культуры. Слово "культовое" здесь принципиально важно, и вяжеется с лейтмотивом всего 7-го сезона. Феминистка, стрелявшая в художника, обвиняла его в "культовости" и слишком сильном влиянии на людские умы. При этом она же была автором одного из самых страшных манифестов 20-го века: манифеста о необходимости полного уничтожения мужчин.

Западные СМИ и фанаты проекта уже сделали вывод. И Энди Уорхол, и Валери Соланас появятся в 7-й серии 7-го сезона. Более того, они нашли женщину с пистолетом, крайне похожую на одиозную Соланас на одном из кадров трейлера. Остается только догадываться, как история феминистки с пистолетом свяжется с основной канвой сюжета "Культа". Узнаем это совсем скоро: английская версия эпизода выходит в эфир 17-го октября, вскоре она появится и на русском языке.

Видео: YouTube, официальный трейлер эпизода