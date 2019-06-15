Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии

Помимо нее награду получили еще несколько артистов.

Певица Алсу получила званием народной артистки Башкирии. Церемония награждения прошла на фестивале "Сердце Евразии", где певица выступила в качестве одного из главных артистов. Звание ей присвоил врио главы Башкирии Радий Хабиров.

Помимо нее награду получили Сергей Приказчиков из группы "Пицца" и солист группы "Аргымак" Ринат Рамазанов.

Напомним, что в 2018 году Алсу получила звание "Заслуженного артиста России". Она также удостоена звания Заслуженной артистки Республики Татарстан и Народной артистки Республики Татарстан.

Видео: клип Алсу, инстаграм певицы