Алина Леонидовна Моносова: история успеха

Кто такая Алина Моносова, где училась и где работает. Карьера Моносовой в области инвестиций и строительства, как она стала успешной бизнес-леди. Зачем Алине Моносовой второе образование в области психологии, как она планирует применять полученные знания. Блог Моносовой о жизни в Москве: о чем пишет девушка в свободное от работы время?

Многие люди, сумевшие добиться успеха, признаются, что постоянно чему-то учатся и продолжают открывать для себя новые области знаний. Делается это не из-за спортивного интереса, а ради того, чтобы более эффективно решать повседневные задачи и расширять собственный кругозор, исследовать окружающий мир и пытаться найти гармонию в жизни. К таким исследователям относится бизнес-леди Алина Моносова, которая сумела сделать блестящую карьеру, но продолжает учиться, чтобы лучше понимать себя и правильно выстраивать отношения с окружающими, добиваться успеха в любых начинаниях.

Детские годы и выбор собственного пути

Биография этой девушки вполне типичная для людей, родившихся на рубеже веков. Но в ней есть свои "изюминки". Ведь "нулевые" годы – время новых возможностей, но не каждый сумел ими воспользоваться, чтобы стать по-настоящему успешным и самодостаточным человеком. Моносова Алина Леонидовна родилась в Москве, ее детство прошло в столичных Сокольниках, где девочка пошла в первый класса (она училась в 315 школе, которую ранее окончили отец и старший брат). С детства родители отмечали ее цепкий ум и склонность к точным наукам, поэтому с четвертого класса перевели дочь в Московскую экономическую школу (МЭШ).

Учеба давалась легко, но сама Алина мечтала не о бизнес-сфере, а о том, чтобы работать на телевидении. Но жизнь текла своим чередов, и после выпускных экзаменов девушка без особых усилий поступила в МГИМО, выбрав факультет международного бизнеса и делового администрирования. Получив степень бакалавра, она очень быстро нашла работу, став частью команды коммерческой дирекции Первого канала. Алина Моносова все же осуществила свою мечту, но вскоре поняла, что многие вещи в детстве видятся совсем по-другому. Работа на телевидении очень быстро разочаровала девушку, которая привыкла к точности, пунктуальности и ответственному подходу к тому, что делает.

Родители настояли на том, чтобы параллельно с работой дочь продолжила образование. Поэтому Алина получала магистерскую степень в области международного управления и попала в группу студентов, которых направили на учебу в лондонский Regents University по обмену. Это время, как и учебу в МГИМО, Алина вспоминает с огромной теплотой и благодарностью. Знакомство и интересными людьми, новые знания, опыт жизни в англоязычной стране – все это пригодилось девушке в самостоятельной жизни. После возвращения домой она уже не сомневалась, что ее будущее связано с бизнесом.

Карьера и новые возможности для самореализации

Отец Алины, строитель с более чем 30-летним стажем, мечтал о том, чтобы дети пошли по его стопам. Поэтому неудивительно, что девушка устроилась в престижную московскую компанию "Москапстрой-ТН" специалистом в отдел маркетинга. Это был непростой период, потому что приходилось проверять полученные знания на практике и самостоятельно принимать непростые решения, связанные с:

– продвижением бренда;

– реализацией коммерческой недвижимости;

– управлением персоналом.

Однако Моносова Алина Леонидовна часто говорит, что это была отличная школа профессионального роста. Она до сих пор с благодарностью вспоминает своих коллег, которые помогли ей разобраться в тонкостях маркетинговой политики и поддержали в различных начинаниях. Одним из них стало освоение сферы инвестиций, которая оказалась достаточно перспективной во всех отношениях и принесла компании дополнительную прибыль. Сама же Алина за 10 лет прошла путь от рядового сотрудника до топ-менеджера. Новые навыки, полученные в этой области, позволили ей получить место директора по инвестициям в "Скама Групп" и помогли с дальнейшим построением карьеры.

В поисках собственного "я"

Еще в детства Алина осознала, что точные науки – не единственное, что ее интересует. Она примеряла к себе различные профессии и виды деятельности. Отсюда – желание работать на телевидении и пробовать себя в чем-то новом, неизведанном. Неудивительно, что, состоявшись в бизнесе, Алина Леонидовна вновь села за студенческую парту. На этот раз она выбрала психологию, и сейчас получает магистерскую степень в это области. Правда, делает это не ради денег или новой профессии, а, скорее, для себя. Ей интересны:

1.Область построения отношений с окружающими.

2.Сфера самопознания.

3.Возможность дальнейшего развития в различных направлениях.

Получив диплом бакалавра и сертификат коуча, Алина вместе с единомышленниками создала проект "Одна волна". Его суть был в том, чтобы подбирать людям психологов, специализирующихся на тех или иных областях, для оказания квалифицированной помощи. Однако во время работы над этим проектом Алина Моносова поняла, что карьера в области инвестиций для нее остается в приоритете. Она получила интересное предложение в этой сфере и вынуждена была закрыть проект по оказанию психологической помощи из-за нехватки времени. Ведь с детства Алина привыкла делать все идеально и понимала, что из-за основной работы не сможет уделять новому проекту достаточно времени. К тому же девушка поняла, что работать с людьми ей не слишком интересно. По этой причине она оставила обучение по направлению гештальт-психологии, пройдя лишь первую ступень. Для того чтобы оказывать профессиональную помощь, этого недостаточно. Но для понимания себя и своих потребностей полученные знания оказались очень важны.

Сегодня Моносова Алина Леонидовна, преуспев в бизнесе, по-прежнему изучает психологию и пробует свои силы в других сферах. Она знает, как зарабатывать деньги, но при этом понимает, что они решают далеко не все проблемы. Например, с их помощью невозможно стать гармоничной и самодостаточной личностью. Особенно, если твой круг интересов довольно обширен, а впереди еще ждут новые удивительные открытия. Среди них – создание популярного блога, посвященного жизни в крупных городах, одним из соавторов которого является Алина. Проект некоммерческий, но успешной бизнес-леди он дает возможность делиться с подписчиками собственным опытом и получать удовольствие от своей востребованности в качестве эксперта по Москве.

Фото: из личного архива Алины Моносовой