Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Алексей Цивилев: "восстание машин" должно быть решено бесплатным проездом"
Сегодня, 16:00
0
lesjasap
81

Алексей Цивилев: "восстание машин" должно быть решено бесплатным проездом"

0
 
 

По мнению депутата, в экстренных случаях следует разрешать людям бесплатно заходить в метро.

Петербургский парламентарий Алексей Цивилев обратился  к председателю Комитета по строительству с предложением бесплатного проезда для пассажиров, в случае следующего "восстания машин". Таким образом депутат отреагировал на вчерашнюю ситуацию с отказом техники и касс, в результате которых толпы петербуржцев не смогли приобрести жетоны или карточки. Непредвиденная ситуация привела к давкам на некоторых вестибялях станций.

Предлагаю во время непредвиденных сбоев в работе платежной системы обеспечить горожанам бесплатный проезд в метро. Возможным решением проблемы могут стать и дублирующие кассы, подключенные к резервной системе

отмечает спикер

Подобное предложение также направлено в адрес директора петербургского метрополитена Владимиру Гарюгину. Среди инициатив, позволяющих решить возникшую проблему, также политик называет возможность пассажирам приобретать билеты автономным способом.

Фото: Piter.tv

Все новости района
Теги:
Категории: Новости СПб Картина дня Лента новостей Происшествия

Оставить комментарий

5