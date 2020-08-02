Александр Кокорин стал игроком "Спартака"

Главный трансфер РПЛ этого лета состоялся: Александр Кокорин подписал контракт со "Спартаком". О подписании футболиста "красно-белые" сообщили у себя на официальном сайте.
Добро пожаловать в "Спартак", Саша!
написали в пресс-службе москвичей
Контракт нападающего рассчитан на три года и содержит в себе опцию продления еще на один год. Зарплата игрока составит 3 миллиона евро в год.
В минувшем сезоне 29-летний футболист выступал на правах аренды за "Сочи", где провел 10 матчей, забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи.
Видео: ФК "Спартак"
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