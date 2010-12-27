Александр Дрозденко принял отчет главы администрации Выборгского района

По итогам социально-экономического развития территории в 2014—2018 годах экономика района выросла более чем в 1,5 раза и достигла оборота в 160 млрд рублей.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вместе с депутатами и жителями принял отчет главы администрации Выборгского района.

По итогам социально-экономического развития территории в 2014—2018 годах экономика района выросла более чем в 1,5 раза и достигла оборота в 160 млрд рублей. Прибыль предприятий увеличилась более чем вдвое.

За последние пять лет в Выборгском районе социально-экономическая ситуация значительно улучшилась, привлечено порядка 50 млрд рублей инвестиций, отсутствует очередь в детские сады для детей старше 3 лет, в 2018 году удалось уйти от школьного обучения во вторую смену. Тем не менее, перед областными, районными и муниципальными властями стоят серьезные задачи, требующие своевременного решения. отметил Александр Дрозденко

Выборжане, действительно, закончили минувший год с хорошими результатами. При этом мы понимаем, что нам предстоит напряженная работа по капитальному ремонту исторических зданий, реконструкции автомобильных дорог, строительству социальных и спортивных объектов, а также по модернизации сетей водоканала и реализации крупных инвестпроектов. Выборгский район будет развиваться. подчеркнул глава региона

По объему реализованной сельхозпродукции Выборгский район занимает второе место из 18 районов Ленинградской области. Так, вклад района в производство яйца составляет 38%, в выращивание рыбы – 47% , по улову товарной рыбы – 82% .

Уже в этом году ожидается ввод в эксплуатацию сразу двух мощных комплексов по производству и перегрузке сжиженного газа, построенных ЗАО "Криогаз-Высоцк" и ООО "Газпром-инвест". Это создаст более 600 новых рабочих мест.

За последние пять лет 211 миллионов рублей выделено на поддержку малого и среднего бизнеса. В районе работает более 6,5 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. С 2015 года количество индивидуальных предпринимателей превысило 4 тысяч человек.

На обновление материально-технической базы образовательных учреждений только в 2018 году направлено почти 30 млн рублей на ремонт спортивных площадок школы Выборга и трех сельских школ. Еще около 130 млн — на капитальный ремонт городской школы №6.

В жилищно-коммунальной сфере за последние четыре года введено в эксплуатацию 15 новых котельных. Десять из них – в населенных пунктах района. Начато строительство распределительного газопровода высокого давления в микрорайоне "Петровский" города Выборга. Окончание работ планируется на март 2023 года. Это позволит газифицировать 794 жилых дома, в которых проживает 6610 человек.

В сфере дорожного хозяйства велось строительство трех современных автодорожных путепроводов. Завершена реконструкция первого этапа федеральной трассы "Скандинавия". Начаты работы по реконструкции трассы федерального значения Выборг-Светогорск-Госграница.

Реализация федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", участие в котором приняли 7 муниципальных образований района, позволила за два года обустроить 17 общественных и 34 дворовых территории.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО