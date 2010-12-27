Александр Дрозденко поздравил женщин с 8 марта

Дрозденко прочел на сцене произведение Уильяма Шекспира "Кто под звездой счастливою рождён...".

Глава Ленинградской области в канун международного весеннего праздника поздравил представительниц прекрасного пола с предстоящим 8 марта. Об этом сообщает сетевое издание "Форпост".

Поздравление состоялось сегодня, в четверг, 7 марта. Дрозденко прочел на сцене произведение Уильяма Шекспира "Кто под звездой счастливою рождён...".

Кто под звездой счастливою рождён,

Гордится славой, титулом и властью.

А я судьбой скромнее награждён,

И для меня любовь - источник счастья. прочитал глава региона

Источник: сетевое издание "Форпост"