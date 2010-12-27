Александр Дрозденко поздравил женщин с 8 марта

Глава Ленинградской области в канун международного весеннего праздника поздравил представительниц прекрасного пола с предстоящим 8 марта. Об этом сообщает сетевое издание "Форпост".
Поздравление состоялось сегодня, в четверг, 7 марта. Дрозденко прочел на сцене произведение Уильяма Шекспира "Кто под звездой счастливою рождён...".
Кто под звездой счастливою рождён,
Гордится славой, титулом и властью.
А я судьбой скромнее награждён,
И для меня любовь - источник счастья.
прочитал глава региона
Источник: сетевое издание "Форпост"
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