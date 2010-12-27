Александр Дрозденко поздравил российский экипаж SMP Racing

Для российской команды, которая выступает на отечественном прототипе BR1, подиум в главном классе гонки стал первым в истории.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко направил поздравление участникам российской команды SMP Racing, занявшей третье место в гонке "24 часа Ле-Мана".

Для российской команды, которая выступает на отечественном прототипе BR1, подиум в главном классе гонки стал первым в истории. В составе российской команды, впервые поднявшейся на пьедестал знаменитых гонок, — уроженец Выборга, первый российский гонщик Формулы -1 Виталий Петров, москвич Михаил Алешин и бельгиец Стоффель Вандорн.

От души поздравляю экипаж и всех, кто помогал ему в этой ответственной гонке. Вашим успехом гордятся все поклонники автоспорта в Ленинградской области. Целеустремлённость, выдержка, воля к победе помогли добиться замечательного результата. Не сомневаюсь, что впереди у команды — новые достижения в мировом автомобильном спорте. говорится в телеграмме главы региона

Источник: пресс-служба Выборгского района