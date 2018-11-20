Александр Дрозденко поручил ликвидировать "красные зоны" Ленобласти по отключениям электричества

Для оперативного выявления проблемных зон будут использоваться еврокоптеры и вертолет.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил ликвидировать "красные зоны" региона по отключениям электричества.

В ходе выездного заседания областного правительства соответственное поручение было дано комитету по топливно-энергетическому комплексу региона.

Мы получаем довольно много жалоб от жителей области на регулярные отключения электричества в зимний период. Совместно с энергосетевыми компаниями при помощи современных технических средств необходимо определить, в каких районах и поселениях наиболее часто возникают перебои и по каким причинам. Это нужно сделать, чтобы устранить имеющиеся проблемы и обеспечить надежность поставок электроэнергии. Александр Дрозденко, глава региона

Для оперативного выявления проблемных зон будут использоваться еврокоптеры и вертолет. С их помощью можно точно определить причины отключений и предметно устранить каждую из них.

Председателю комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области Артуру Кийски поручено проверить исполнение инвестиционных программ энергосетевых предприятий.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО