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Александр Дрозденко поручил ликвидировать "красные зоны" Ленобласти по отключениям электричества
Сегодня, 13:08
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KaterinaKono13

Александр Дрозденко поручил ликвидировать "красные зоны" Ленобласти по отключениям электричества

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Для оперативного выявления проблемных зон будут использоваться еврокоптеры и вертолет.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил ликвидировать "красные зоны" региона по отключениям электричества.

В ходе выездного заседания областного правительства соответственное поручение было дано комитету по топливно-энергетическому комплексу региона.

Мы получаем довольно много жалоб от жителей области на регулярные отключения электричества в зимний период. Совместно с энергосетевыми компаниями при помощи современных технических средств необходимо определить, в каких районах и поселениях наиболее часто возникают перебои и по каким причинам. Это нужно сделать, чтобы устранить имеющиеся проблемы и обеспечить надежность поставок электроэнергии.

Александр Дрозденко, глава региона

Для оперативного выявления проблемных зон будут использоваться еврокоптеры и вертолет. С их помощью можно точно определить причины отключений и предметно устранить каждую из них.

Председателю комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области Артуру Кийски поручено проверить исполнение инвестиционных программ энергосетевых предприятий.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг,

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