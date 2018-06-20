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Александр Дрозденко наградил лучших росгвардейцев Ленобласти
Сегодня, 15:47
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KaterinaKono13

Александр Дрозденко наградил лучших росгвардейцев Ленобласти

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Торжественный прием в честь празднования Дня войск национальной гвардии Российской Федерации состоялся в Доме правительства Ленинградской области. 

Александр Дрозденко поздравил с профессиональным праздником военнослужащих Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

Торжественный прием в честь празднования Дня войск национальной гвардии Российской Федерации состоялся в Доме правительства Ленинградской области. 

Ваша работа очень важна как для Ленинградской области, так и России в целом: Росгвардия защищает особо опасные объекты, объекты экономики, транспортной инфраструктуры, обеспечивает правопорядок во время проведения массовых мероприятий. От имени всех жителей региона благодарю личный состав Северо-Западного округа войск национальной гвардии за эффективную службу по охране правопорядка в наших городах и поселках, надёжную защиту спокойствия граждан.

сказал глава региона

В честь профессионального праздника наградами губернатора были отмечены особо отличившиеся сотрудники ГУ Росгвардии и военнослужащие войск национальной гвардии Российской Федерации, проходящие службу на территории Ленинградской области.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО 

Теги: александр дрозденко, выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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