Александр Беглов назначен на пост полпреда по Северо-Западу

Чиновник перебрался в Петербург после должности полпреда по Центральному округу.

25 декабря Александра Беглова освободили от занимаемой должности полпреда в Центральном федеральном округе, сообщили на официальном сайте Кремля.

Чиновника перевели в Санкт-Петербург, а на его место в скором времени назначат Александра Гордеева, которого отправили в отставку с поста губернатора Воронежской области. Николай Цуканов, экс-полпред в СЗФО, уже назначен на пост помощника президента по вопросам местного самоуправления.

Напомним, что Беглов в конце 90-х годов был главой администрации Курортного района, а в 2002-2003 годах являлся вице-губернатором Северной столицы. Также исполнял обязанности главы города после ухода Яковлева.

Фото: cfo.gov.ru