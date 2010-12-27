Албин перенимет опыт у Сингапура по мусоропереработке

В жилых домах Петербурга появятся дополнительные мусоропроводы.

Делегация Петербурга в Сингапуре заинтересовалась системой сбора и переработки мусорных отходов. Вице-губернатор города Игорь Албин встретился с представителями Национального агентства по охране окружающей среды. Чиновники из России и иностранные специалисты рассмотрели возможность сотрудничества в сфере утилизации отходов. об этом сообщает пресс-служба политика.

По сведениям иностранцев. Сингапур отправляет на свалки всего два процента твердых отходов. Остальное - перерабатывается. Около 38 процентов сжигается с дальнейшей выработкой электроэнергии, еще 60 процентов - полностью перерабатывается. Для сравнения в Северной столице России на переработку уходить лишь 16 процентов.

В домах местных жителей созданы по два мусоропровода. Один - для перерабатываемых отходов. Система действует с 2014 года. Такая же технология может появиться и на территории города на Неве.

Фото: Facebook/Игорь Албин