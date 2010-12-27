Умерла актриса Дарья Егорычева: причины смерти

Телезрителям она запомнилась по сериалу "Глухарь".

Актриса Дарья Егорычева умерла в возрасте 37 лет Об этом сообщили ее поклонники в группе во "ВКонтакте".

В 2012 году медики выявили у Дарьи Егорычевой рак легких. За последние годы актриса перенесла несколько курсов химиотерапии и две операции.

Даши не стало сегодня в 04:15 утра. - написали в сообществе, посвященном сбору средств на ее лечение.

Напомним, Дарья Егорычева родилась 13 мая 1981 года. Она окончила ГИТИС, работала в Театре Маяковского и театре "У Никитских ворот". Телезрителям актриса запомнилась по сериалу "Глухарь".

Фото: ВК / Группа для Даши Егорычевой.