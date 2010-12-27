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Умерла актриса Дарья Егорычева: причины смерти
Сегодня, 18:37
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alexandra08

Умерла актриса Дарья Егорычева: причины смерти

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Телезрителям она запомнилась по сериалу "Глухарь".

Актриса Дарья Егорычева умерла в возрасте 37 лет Об этом сообщили ее поклонники в группе во "ВКонтакте".

В 2012 году медики выявили у Дарьи Егорычевой рак легких. За последние годы актриса перенесла несколько курсов химиотерапии и две операции. 

Даши не стало сегодня в 04:15 утра.

- написали в сообществе, посвященном сбору средств на ее лечение.

Напомним, Дарья Егорычева родилась 13 мая 1981 года. Она окончила ГИТИС, работала в Театре Маяковского и театре "У Никитских ворот". Телезрителям актриса запомнилась по сериалу "Глухарь".

Фото: ВК / Группа для Даши Егорычевой.

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Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости России,

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