Активисты вышли у Смольного в поддержку исторического здания на Кирилловской

Пикет организован за консервацию исторического дома в центре Петербурга.

Активисты Петербурга вышли к Смольному с плакатами остановить разрушение исторического объекта на Кирилловской улице, 23. Чиновники занимаются разборкой здания, у которого после проведения "противоаварийных" работ остались только лицевые и фасадные стены. Демонтаж организован Центром доступного жилья, который является подведомственной организацией Жилищного Комитета. Градозащитники напомнилили чиновникам, что дом принадлежит к историко-культурной памяти и представляет собой ценность для города.

Пикетами у Правительства заинтересовались правоохранительные органы, но акция прошла без происшествий. В руках у петербуржцев были плакаты с обращением к губернатору Северной столицы: "Георгий Сергеевич, от Кирилловской, 23 остался один фасад, пора остановиться!".

Отметим, что в 9 утра 30 июля будет проведено совещание, на котором решится судьба дома на Кирилловской. Несмотря на неопределенность результата обсуждения, чиновники уже сейчас продолжают устанавливать строительные леса вокруг объекта. Активисты требуют прекратить демонтаж и заняться экстренной консервацией здания.