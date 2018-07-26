Видео: Активисты вышли на пикет у Смольного против незаконной торговли

Второй этап запланирован около здания ГУ МВД на Суворовском.

Перед зданием Правительства Санкт-Петербурга утром 26 июля состоялся пикет против незаконной торговли. Организаторами мероприятия выступили активисты, которые возмущены действиями чиновников, допускающих появление новых нелегальных точек продаж в собственных районах.

Петербуржцы вышли на улицы город с плакатами, на которых были вывешены фамилии наиболее "отличившихся" политиков. Выбрать самых недобросовестных чиновников, по мнению участников движения, помог опрос в социальной группе "Вконтакте". В результате в финал соревнования вышли три личности. Лидер организации объяснил журналистам за какие заслуги были выбраны именно данные лица, а также способ голосования.

Похожее мероприятие состоится с 10 до 11 часов около ведомства ГУ МВД по региону на Суворовском проспекте, 50-52.

Следующее "награждение" от активистов состоится в конце сентября. Уже с завтрашнего дня пользователи могут заново голосовать за кандидатов на "худшую главу района".

Фото и видео: Piter.tv

