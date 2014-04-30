Акция в преддверии выхода сериала "Первокурсницы" прошла в университетах Петербурга

Студенты делали возле них памятные фото для соцсетей.

Студенты Петербургских университетов стали свидетелями необычной акции, устроенной каналом ТНТ в рамках выхода нового сериала "Первокурсницы". Возле входов в университеты появились плакаты, где написаны мотивирующие слова из песни ВИА Сливки – "Летели недели".

Акция проводилась в университетах: СПБГУ, СПБГЭУ. СПБГУКиТ, Академии Художеств им.Репина, ПГУПС, ИТМО. Студенты пытались понять, почему плакаты развешаны возле их университетов. После делали памятные фото для соцсетей.

Оказалось, что это была акция, которая прошла в рамках премьеры нового сериала "Первокурсницы" производства Comedy Club Production. Первая серия проекта выйдет 4 сентября в 21.00 на телеканале ТНТ. Главные роли во вдохновляющей истории о том, что начинать жизнь сначала никогда не поздно, сыграли Анна Уколова ("Домашний арест") и Екатерина Стулова ("Жуки"). Их героини Настя и Жанна, две подруги, к своим 40 годам поняли, что пробовали в жизни многое, а вот для себя еще не жили, но цифра в паспорте – это не повод, чтобы бояться перемен.

Фото: ТНТ