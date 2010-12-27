Академики РАН выступают против оценки Рособрнадзором работы вузов‍

Сотрудники РАН просят рассмотреть изменения в полномочиях Рособрнадзора.

Академики РАН написали заявление, в котором выступают против увеличения полномочий Рособрнадзора. По мнению специалистов, данное ведомство недостаточно компетентно, чтобы проводить оценку деятельности вузов. Коллективное обращение подписано от 1 июня.

Эксперты отметили, что представители Рособрнадзора опираются только на бюрократические показатели, которые не имеют отношения к настоящим научным знаниям и работе.Спикеры отметили, что деятельность организации уже привела к печальным результатам в сфере гуманитарного образования. Академики вспомнили ситуации с лишением аккредитации Московской школы социально-экономических наук и Европейского университета в Санкт-Петербурге.

Характер предъявленных ей претензий, как и состав экспертов, готовивших это решение,— очередное проявление указанных выше особенностей деятельности Рособрнадзора. Учитывая, что годом ранее, опять-таки по формальным и надуманным причинам, тем же ведомством была, по сути, прекращена деятельность еще одного авторитетного в научном сообществе вуза — Европейского университета в Санкт-Петербурге,— деятельность Рособрнадзора становится все более похожа на целенаправленное уничтожение лидеров современного высшего образования в России. говорят подписавшиеся

Академики полагают, что дальнейшая деятельность РОсобрнадзора может привести к катастрофическим результатам для российской науки в целом.

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