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Агрессивного петербуржца, напавшего на врачей с ножем, будут судить

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Накануне прокуратура Колпинского района утвердила обвинительное заключение в отношении петербуржца, который напал на врачей с ножом. Медики прибыли оказать помощь его собутыльнице.

Как сообщает "Фонтанка", накануне прокуратурой Колпинского района было утверждено обвинительное заключение в отношении петербуржца, который напал на врачей с ножом.

Агрессивным "защитником" оказался 40-летний житель Металлостроя. В ходе предварительных следственных мероприятий было установлено, что мужчина выпивал в компании своей подруги. Женщине стало плохо, и она вызвала скорую. Когда приехали врачи, мужчина (ранее судимый) набросился с ножом на медиков.

На место прибыли сотрудники Росгвардии и только тогда петербуржец утихомирился.

Уголовное дело было направлено в мировой судебный участок № 80 Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

Теги: новости спб , происшествия спб
Категории: Новости СПб

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