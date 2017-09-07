Агрессивного петербуржца, напавшего на врачей с ножем, будут судить

Накануне прокуратура Колпинского района утвердила обвинительное заключение в отношении петербуржца, который напал на врачей с ножом. Медики прибыли оказать помощь его собутыльнице.

Как сообщает "Фонтанка", накануне прокуратурой Колпинского района было утверждено обвинительное заключение в отношении петербуржца, который напал на врачей с ножом.



Агрессивным "защитником" оказался 40-летний житель Металлостроя. В ходе предварительных следственных мероприятий было установлено, что мужчина выпивал в компании своей подруги. Женщине стало плохо, и она вызвала скорую. Когда приехали врачи, мужчина (ранее судимый) набросился с ножом на медиков.



На место прибыли сотрудники Росгвардии и только тогда петербуржец утихомирился.



Уголовное дело было направлено в мировой судебный участок № 80 Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.