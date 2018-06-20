Администрация Выборгского района сообщила о проведении общегородского субботника

В настоящее время уборку города проводят предприятия, ответственные за содержание автомобильных дорог, тротуаров, парков, скверов. Им предстоит очистить улицы от зимних загрязнений.

После схода снега приходит время генеральной уборки города. Традиционно в Выборге общегородской субботник состоится в середине апреля, в зависимости от погодных условий.

В настоящее время уборку города проводят предприятия, ответственные за содержание автомобильных дорог, тротуаров, парков, скверов. Им предстоит очистить улицы от зимних загрязнений.

Администрация Выборгского района также требует от коммунальных предприятий и дорожных служб устранить дефекты на участках, где обнаружились провалы, восстановить целостность канализационных люков, провести поддерживающий ремонт дорожного покрытия.

В дальнейшем участие в уборке дворовых или общегородских территорий смогут принять и жители. Традиционно пожелания граждан учитываются и включаются в график проведения субботников.

Специалисты отдела благоустройства администрации Выборгского района отмечают, что уведомления предприятиям и организациям о проведении санитарных работ по уборке города уже направлены. Многие из руководителей уже откликнулись и сделали заявки на уборку тех территорий, которые традиционно приводят в порядок. Уведомления направлены также в ТСЖ и управляющие организации, чтобы содействовать жителям в организации уборки дворов.

Администрация Выборгского района заблаговременно уведомит жителей о проведении общегородского субботника.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО