Администрация Выборгского района сообщила о начале ремонтных работ на улице Западная

На сегодняшний день достигнуты определенные договоренности с правительством Ленинградской области, есть понимание в какие сроки будет отремонтирована автомобильная дорога по ул. Западной. Ремонт пройдет в текущем году за счет средств муниципального бюджета.

Начались подготовительные мероприятия по организации ремонта улицы Западной в Выборге. Об этом сообщает пресс-служба администрация МО "Выборгский район" ЛО.

На сегодняшний день достигнуты определенные договоренности с правительством Ленинградской области, есть понимание в какие сроки будет отремонтирована автомобильная дорога по ул. Западной. Ремонт пройдет в текущем году за счет средств муниципального бюджета.

В мае будет объявлена конкурсная процедура с условием завершения ремонта к октябрю текущего года.

Надо сказать, что в текущем году пройдет и ремонт ул. Весенний поток. Заявка на работы по ее восстановлению подтверждена правительством Ленинградской области. Работы планируется выполнить летом.

Отметим, что вопрос об актуальности создания дорожной инфраструктуры для жизнеобеспечения промышленной зоны Выборга ежегодно поднимают представители совета директоров промышленной сферы Выборгского района. В частности, в конце марта в рамках повестки дня рассматривались планы по ремонту ул. Западной, Весенний поток, Таммисуо с участием председателя комитета дорожного хозяйства администрации Выборгского района Сергея Петрова. Он ответил на вопросы руководителей по поводу ремонта этих улиц.

Напомним, проект на ремонт этих улиц был разработан в 2013 году, получил положительную экспертную оценку. С этого периода администрация Выборгского района ежегодно обращалась в правительство Ленинградской области с просьбой о софинансировании и включении в план работ. С 2019 года, после закрытия железнодорожного переезда, который ведет в поселок Кирова, весь автомобильный поток пошел по ул. Западной и прилегающим улицам. Поэтому на протяжении последних месяцев особенно тщательно совместно с правительством Ленинградской области, губернатором региона рассматривался вопрос о необходимости ремонта этой территории.

Помимо этих улиц в рамках капитального дорожного ремонта в Выборге предстоит отремонтировать порядка 10 000 кв.м дорожного покрытия.

Источник: пресс-служба администрация МО "Выборгский район" ЛО