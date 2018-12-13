Администрация Выборгского района рассказала о проведении последних звонков в школах Выборга

В образовательных учреждениях прошли праздничные мероприятия: торжественные линейки, творческие выступления, театрализованные представления.

Вчера, 23 мая, во всех школах Выборгского района для выпускников девятых и одиннадцатых классов прозвенел последний звонок. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В образовательных учреждениях прошли праздничные мероприятия: торжественные линейки, творческие выступления, театрализованные представления. В адрес выпускников звучали поздравления и слова напутствия от руководства района, глав администраций городских и сельских поселений, депутатов, директоров школ, педагогов и родителей.

На торжественном мероприятии в школе № 6 в Калининском мкр. Выборга побывал глава муниципального образования "Выборгский район" Дмитрий Никулин. Он пожелал вчерашним школьникам успешной сдачи экзаменов и нацеленности на успех.

В этом году здесь заканчивают обучение в 9 классах 48 человек.

В выборгской гимназии выпускников, учителей и родителей поздравил первый заместитель главы районной администрации Владимир Рошкович.

Вы учились в прекрасном учебном заведении. Сейчас ваша задача собраться и представить все свои знания на экзаменах - сказал он, обращаясь к ребятам. – Желаю, чтобы у вас все получилось, вы поступили в высшие учебные заведения и осуществили все задуманное. Владимир Рошкович, первый заместитель главы районной администрации

В этом году с гимназией прощаются 26 выпускников 11 класса, заканчивают обучение в 9 классах 66 человек.

Всего в 2019 году в образовательных учреждениях Выборгского района - 586 выпускников одиннадцатых классов, 1620 - девятых классов.

Вслед за последним звонком ребят ждут выпускные экзамены. Уже сегодня, 24 мая, выпускники 9 классов сдают экзамен по английскому языку. 27 мая у выпускников 11 классов - экзамены по географии и литературе.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО