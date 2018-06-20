Администрация Выборгского района рассказала о летней оздоровительной кампании для детей

Бесплатными путевками на отдых будут обеспечены 155 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Из них – 10 детей-инвалидов с сопровождающими лицами.

В Выборге состоялась пресс-конференция, посвященная летней оздоровительной кампании детей на территории Выборгского района в 2019 году. В ней приняли участие представители различных комитетов администрации МО "Выборгский район", АУ "Детские оздоровительные лагеря", управления опеки.

Вел мероприятие заместитель главы районной администрации Николай Шишкин.

Он отметил, что организация летней и досуга детей, подростков и молодежи в летний период является приоритетным направлением в работе администрации района.

Планируется, что этим летом различными формами оздоровления, отдыха и занятости будет охвачено порядка 23 000 детей. Это составляет 92% от общего количества ребят, проживающих в Выборгском районе. Николай Шишкин, заместитель главы районной администрации

На период летних каникул на базе 37 школ и 3-х учреждений дополнительного образования планируется открыть 44 лагеря с дневным пребыванием различной направленности, в которых отдохнут 2815 детей. На содержание лагерей с дневным пребыванием в этом году из средств местного бюджета выделено порядка 21 млн. рублей.

Полная стоимость путевки - около 8 000 рублей. Плата, вносимая родителями (законными представителями) за пребывание детей в лагере составит 25% от расчетной стоимости путевки – 1990 рублей 28 копеек.

Также летом этого года продолжат свою работу 4 муниципальных лагеря: "Им. Ю.Гагарина", "Волна", "Спутник" и "Зеленый остров". В трех из них будет организовано 4 смены. На эти цели из средств местного бюджета выделено порядка 26 млн. рублей.

Полная стоимость путевки для детей, зарегистрированных в Ленобласти, составит 33 350 рублей. Для ребят, родители которых работают по трудовому договору в организациях – 17 449,5 рублей.

Бесплатными путевками на отдых будут обеспечены 155 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Из них – 10 детей-инвалидов с сопровождающими лицами.

Планируется, что муниципальные загородные лагеря за три летних месяца посетят порядка 1800 ребят.

На территории Выборгского района традиционно будут организованы временные трудовые бригады, что позволит в каникулярное время трудоустроить порядка 1000 подростков.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО