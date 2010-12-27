Администрация Выборгского района проконтролирует ремонт дорог

Администрация Выборгского района требует привести в порядок дороги в Выборге и участки, где проводились работы по вскрытию асфальта, незавершеные мероприятия.

Ряд предприятий коммунального комплекса, а также иных подрядных организаций, выполняющих земляные работы в Выборге, обратились в отдел благоустройства Выборгского района за продлением разрешений на производство работ.

Администрация Выборгского района требует привести в порядок дороги в Выборге и участки, где проводились работы по вскрытию асфальта, незавершеные мероприятия.

В продлении разрешений на дальнейшее производство работ будет отказано, если предприятия не устранят выявленные весной дефекты на участках, где проводили работы.

Выдача ордеров (разрешений) на производство земляных, аварийных, дорожных и строительных работ продолжится после проведения необходимого объема работ по ликвидации дефектов, выявленных весной на участках, где проводились работы подрядными организациями и предъявлении результатов администрации Выборгского района.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

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