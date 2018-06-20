Администрация Выборгского района принимает участие в рейтинге лучших администраций в сфере энергосбережения

Проведение рейтингового анализа продлится вплоть до 30 марта. После этой даты станет известно, какие из районных администраций займут топовые места в рейтинге.

Работу администрации Выборгского района в сфере энергосбережения поверит правительство Ленобласти. Отметим, что подобные проверки администраций являются ежегодными и принимают вид рейтинговых таблиц. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Проведение рейтингового анализа продлится вплоть до 30 марта. После этой даты станет известно, какие из районных администраций займут топовые места в рейтинге.

Среди критериев, по которым будет оцениваться деятельность администраций: фактическое финансирование муниципальной программы (подпрограммы) в области энергосбережения и повышения энергоэффективности; количество энергосервисных контрактов; оснащенность приборами учета электроэнергии, теплоснабжения и холодного водоснабжения зданий муниципальной собственности, процент установленных светодиодных источников света в уличном освещении и другим.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО