Администрация Выборгского района поздравила воинов-интернационалистов и ветеранов боевых действий

В этом году мы отмечаем 30-ую годовщину вывода советских войск с территории Афганистана.

Сегодня – важная дата в истории нашей страны - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В этом году мы отмечаем 30-ую годовщину вывода советских войск с территории Афганистана.

Администрация Выборгского района в этот значимый день выразила огромную благодарность тем, кто добросовестно исполнял свой долг и оставался верным присяге, с честью выполнил поставленные командованием задачи.

Сегодня мы, как никогда, должны вместе приложить все силы, чтобы наши дети и внуки не знали горечи войны, росли нравственно и духовно здоровыми, любили свою Родину. Вечная память героям, которых уже нет среди нас. Низкий поклон воинам, которые вернулись. Душевных сил – матерям, детям и вдовам, потерявшим своих родных. Мира, добра и счастья всем жителям города воинской славы Выборга и Выборгского района! Дмитрий Никулин, глава района и Геннадий Орлов, глава администрации

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО