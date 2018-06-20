Администрация Выборгского района поделилась подробностями проведения фестиваля "Леди совершенство"

По традиции в рамках фестиваля прошли командные и личные соревнования по комбинированной эстафете, настольному теннису, волейболу, плаванию, дартсу, пулевой стрельбе, зачет по нормам ГТО, а также интеллектуальный конкурс-викторина "Жизнь в стиле ЗОЖ".

В минувшую субботу в Выборге стартовал ежегодный фестиваль женского спорта "Леди совершенство". В этом году соревнования были приурочены к году ЗОЖ, объявленному в Ленинградской области.

В мероприятии приняли участие 13 команд из разных муниципальных образований региона, в том числе Выборгского района и г. Сосновый Бор.

Сразу три женские сборные представили наш район. Среди них неоднократная победительница фестивалей спорта "Леди совершенство" и "Красота" Грация. Идеал" - команда "Выборжанка".

Участниц фестиваля поприветствовали заместитель главы районной администрации Николай Шишкин, председатель общественного объединения "Фаворит-Выборг", депутат совета депутатов МО "Город Выборг" Александр Петров, председатель Федерации женского спорта г. Выборга и Выборгского района Марина Петрова и другие.

В числе почетных гостей была также президент Союза женщин "Спартака", призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта по академической гребле Анна Алешина.

По традиции в рамках фестиваля прошли командные и личные соревнования по комбинированной эстафете, настольному теннису, волейболу, плаванию, дартсу, пулевой стрельбе, зачет по нормам ГТО, а также интеллектуальный конкурс-викторина "Жизнь в стиле ЗОЖ".

В воскресенье состоялось торжественное закрытие фестиваля и церемония награждения победителей и призеров соревнований.

Первое общекомандное место - у сборной "Первомаечка" (Первомайское сельское поселение).

Звание "Леди Совершенство-2019" в разных возрастных категориях получили: Анастасия Бобровицкая (команда "Максимум" МО "Выборгский район"), Виталия Полищук (команда "Первомаечка" Первомайского сельского поселения), Нина Соколова (Кингисеппский район).

Напомним, организаторами фестиваля являются комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области, комитет спорта, культуры и молодежной политики администрации МО "Выборгский район", МБУ "Физкультурно-спортивный центр "Фаворит" Федерация женского спорта г. Выборга и Выборгского района при активной поддержке ОО "Фаворит-Выборг".

Итоги фестиваля

В комбинированной эстафете 1 место завоевала команда Кингисеппского района, 2 место – у команды Всеволожского района, 3 место заняла сборная "Максимум" (МО "Выборгский район").

ГТО:

I группа

1 место – Анастасия Бобровицкая (команда "Максимум" МО "Выборгский район"),

2 место – Жанна Неруш (команда "Движение" Советского городского поселения),

3 место – Валентина Ламанен (команда "Выборжанка" МО "Выборгский район").

II группа

1 место – Виталия Полищук (команда "Первомаечка" Первомайского сельского поселения),

2 место – Светлана Евтушенко (команда "Максимум" МО "Выборгский район"),

3 место – Светлана Бостан (команда "Максимум" МО "Выборгский район").

III группа

1 место – Нина Соколова (Кингисеппский муниципальный район),

2 место – Виктория Макарова (Тосненский муниципальный район),

3 место – Ирина Артамонова (Всеволожский муниципальный район).

Пулевая стрельба:

I группа

1 место – Жанна Неруш (команда "Движение" Советского городского поселения),

2 место – Наталья Сироткина (команда "Радуга" МО "Выборгский район"),

3 место – Елена Садаева (Сосновоборский городской округ).

II группа

1 место – Наталья Симакина (Сосновоборский городской округ),

2 место – Елена Михайловская (Кингисеппский муниципальный район),

3 место – Юлия Кургузкина (Всеволожский муниципальный район).

III группа

1 место – Марина Ковешникова (команда "Радуга" МО "Выборгский район"),

2 место – Елена Баскова (команда "Движение" Советского городского поселения),

3 место – Надежда Аверьянова (Светогорское городское поселение).

Настольный теннис:

I группа

1 место – Елена Махова (команда "Выборжанка" МО "Выборгский район"),

2 место – Евгения Мандельштам (команда "Радуга" МО "Выборгский район"),

3 место – Евгения Джабарова (Сосновоборский городской округ).

II группа

1 место – Светлана Зыкова (команда "Радуга" МО "Выборгский район"),

2 место – Ольга Рукавишникова (команда "Выборжанка" МО "Выборгский район"),

3 место – Наталья Целикова (команда "Движение" Советского городского поселения).

III группа

1 место – Валентина Кондаурова (команда "Выборжанка" МО "Выборгский район"),

2 место – Елена Соловьёва (команда "Радуга" МО "Выборгский район"),

3 место – Светлана Новикова (команда "Первомаечка" Первомайского сельского поселения).

Эстафета-плавание:

1 место – команда Кингисеппского района,

2 место – команда "Первомаечка" Первомайского сельского поселения,

3 место – команда Киришского района.

Дартс:

1 место – Гертруда Желтоножко (Всеволожский муниципальный район),

2 место – Наталья Симакина (Сосновоборский городской округ),

3 место – Александра Стець (команда "Первомаечка" Первомайского сельского поселения).

Волейбол:

1 место – команда "Выборжанка" МО "Выборгский район",

2 место – команда "Первомаечка" Первомайского сельского поселения,

3 место – команда Сосновоборского городского округа.

Лучшее приветствие команды - "Визитная карточка" - у сборной Всеволожского района.

В интеллектуальном конкурсе-викторине "Жизнь в стиле ЗОЖ" 1 место завоевала команда "Радуга" (МО "Выборгский район"), 2 место заняла сборная Красносельского сельского поселения, 3 место – Сланцевский муниципальный район.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО