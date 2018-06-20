Администрация Выборгского района поделилась подробностями проведения фестиваля "Леди совершенство"

В минувшую субботу в Выборге стартовал ежегодный фестиваль женского спорта "Леди совершенство". В этом году соревнования были приурочены к году ЗОЖ, объявленному в Ленинградской области.
В мероприятии приняли участие 13 команд из разных муниципальных образований региона, в том числе Выборгского района и г. Сосновый Бор.
Сразу три женские сборные представили наш район. Среди них неоднократная победительница фестивалей спорта "Леди совершенство" и "Красота" Грация. Идеал" - команда "Выборжанка".
Участниц фестиваля поприветствовали заместитель главы районной администрации Николай Шишкин, председатель общественного объединения "Фаворит-Выборг", депутат совета депутатов МО "Город Выборг" Александр Петров, председатель Федерации женского спорта г. Выборга и Выборгского района Марина Петрова и другие.
В числе почетных гостей была также президент Союза женщин "Спартака", призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта по академической гребле Анна Алешина.
По традиции в рамках фестиваля прошли командные и личные соревнования по комбинированной эстафете, настольному теннису, волейболу, плаванию, дартсу, пулевой стрельбе, зачет по нормам ГТО, а также интеллектуальный конкурс-викторина "Жизнь в стиле ЗОЖ".
В воскресенье состоялось торжественное закрытие фестиваля и церемония награждения победителей и призеров соревнований.
Первое общекомандное место - у сборной "Первомаечка" (Первомайское сельское поселение).
Звание "Леди Совершенство-2019" в разных возрастных категориях получили: Анастасия Бобровицкая (команда "Максимум" МО "Выборгский район"), Виталия Полищук (команда "Первомаечка" Первомайского сельского поселения), Нина Соколова (Кингисеппский район).
Напомним, организаторами фестиваля являются комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области, комитет спорта, культуры и молодежной политики администрации МО "Выборгский район", МБУ "Физкультурно-спортивный центр "Фаворит" Федерация женского спорта г. Выборга и Выборгского района при активной поддержке ОО "Фаворит-Выборг".
Итоги фестиваля
В комбинированной эстафете 1 место завоевала команда Кингисеппского района, 2 место – у команды Всеволожского района, 3 место заняла сборная "Максимум" (МО "Выборгский район").
ГТО:
I группа
1 место – Анастасия Бобровицкая (команда "Максимум" МО "Выборгский район"),
2 место – Жанна Неруш (команда "Движение" Советского городского поселения),
3 место – Валентина Ламанен (команда "Выборжанка" МО "Выборгский район").
II группа
1 место – Виталия Полищук (команда "Первомаечка" Первомайского сельского поселения),
2 место – Светлана Евтушенко (команда "Максимум" МО "Выборгский район"),
3 место – Светлана Бостан (команда "Максимум" МО "Выборгский район").
III группа
1 место – Нина Соколова (Кингисеппский муниципальный район),
2 место – Виктория Макарова (Тосненский муниципальный район),
3 место – Ирина Артамонова (Всеволожский муниципальный район).
Пулевая стрельба:
I группа
1 место – Жанна Неруш (команда "Движение" Советского городского поселения),
2 место – Наталья Сироткина (команда "Радуга" МО "Выборгский район"),
3 место – Елена Садаева (Сосновоборский городской округ).
II группа
1 место – Наталья Симакина (Сосновоборский городской округ),
2 место – Елена Михайловская (Кингисеппский муниципальный район),
3 место – Юлия Кургузкина (Всеволожский муниципальный район).
III группа
1 место – Марина Ковешникова (команда "Радуга" МО "Выборгский район"),
2 место – Елена Баскова (команда "Движение" Советского городского поселения),
3 место – Надежда Аверьянова (Светогорское городское поселение).
Настольный теннис:
I группа
1 место – Елена Махова (команда "Выборжанка" МО "Выборгский район"),
2 место – Евгения Мандельштам (команда "Радуга" МО "Выборгский район"),
3 место – Евгения Джабарова (Сосновоборский городской округ).
II группа
1 место – Светлана Зыкова (команда "Радуга" МО "Выборгский район"),
2 место – Ольга Рукавишникова (команда "Выборжанка" МО "Выборгский район"),
3 место – Наталья Целикова (команда "Движение" Советского городского поселения).
III группа
1 место – Валентина Кондаурова (команда "Выборжанка" МО "Выборгский район"),
2 место – Елена Соловьёва (команда "Радуга" МО "Выборгский район"),
3 место – Светлана Новикова (команда "Первомаечка" Первомайского сельского поселения).
Эстафета-плавание:
1 место – команда Кингисеппского района,
2 место – команда "Первомаечка" Первомайского сельского поселения,
3 место – команда Киришского района.
Дартс:
1 место – Гертруда Желтоножко (Всеволожский муниципальный район),
2 место – Наталья Симакина (Сосновоборский городской округ),
3 место – Александра Стець (команда "Первомаечка" Первомайского сельского поселения).
Волейбол:
1 место – команда "Выборжанка" МО "Выборгский район",
2 место – команда "Первомаечка" Первомайского сельского поселения,
3 место – команда Сосновоборского городского округа.
Лучшее приветствие команды - "Визитная карточка" - у сборной Всеволожского района.
В интеллектуальном конкурсе-викторине "Жизнь в стиле ЗОЖ" 1 место завоевала команда "Радуга" (МО "Выборгский район"), 2 место заняла сборная Красносельского сельского поселения, 3 место – Сланцевский муниципальный район.
Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
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