Администрация Выборгского района обеспечит водой социальные объекты на время аварии "Леноблводоканала"

Большая часть Выборга осталась без водоснабжения из-за мощной аварии на объекте "Леноблводоканала". Причины аварии устанавливаются, на место выехали представители районной администрации, МЧС и ГУП "Леноблводоканал".

Появились подробности аварии, которая произошла в зоне ответственности ГУП "Леноблводоканал" в Выборге. Как сообщили представители ведомства, ЧП случилось на водоводе диаметром 800 мм, подающем воду с очистных сооружений на город Выборг. Сейчас там работают аварийные службы. Съемочная группа Piter.TV побывала на месте прорыва. Представители ГУП "Леноблводоканал" пояснили, что назвать причины прорыва и установить возможные сроки ремонтные работ они смогут только через 5-6 часов. До этого им предстоит откачать воду и физически добраться до коммуникаций.

Одними из первых на место аварии приехали представители администрации Выборгского района. Заместитель главы администрации Дмитрий Самойленко заверил собравшихся, что администрация обеспечит водой на время ЧП социальные объекты Выборга.

Мы уже организовали подвоз воды к социальным объектам. В первую очередь, в больницу, в ЦРБ, потому что понимаем, что там идут операции и оказывается постоянная помощь больным. Там вода необходима постоянно. Машины с водой направлены в поселок Селезнево, они повезут воду и в родильный дом, и в больницу. Также дежурная машина с водой будет находиться в городе и, при необходимости, снабжать население. Дмитрий Самойленко, заместитель главы администрации Выборгского района

Дмитрий Самойленко заявил, что аварийные работы будут проходить без перерыва. Сотрудники "Водоканала" и администрации будут находиться на месте прорыва, пока проблемная ситуация не будет решена.

Все аварийные службы выехали на место: это и ГУП "Леноблводоканал", и представители администрации - могу сообщить, что авария достаточно серьезная. В зону отключения попало фактически все население города Выборга, все дома, котельные, магазины и так далее. Как вы видите, проводятся работы по ликвидации последствий аварии, идет откачка воды, чтобы установить причину. Скорее всего, это повреждение стыковки задвижки с трубопроводом или что-то рядом. Будут предприняты меры по устранению протечки и дальше пойдет заполнение водой системы. Будем работать до победного, никто отсюда не уедет, пока проблема не будет устранена Дмитрий Самойленко, заместитель главы администрации Выборгского района

Видео: Piter.TV