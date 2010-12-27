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Абоненты ГУП "ТЭК СПб" должны организации 11 миллиардов рублей
Сегодня, 13:05
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lesjasap
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Абоненты ГУП "ТЭК СПб" должны организации 11 миллиардов рублей

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Средства попробуют взыскать в судебной инстанции.

Абоненты ГУП "ТЭК СПб" к первому июля должны организации за предоставленные услуги 11 миллиардов рублей. Такие данные предоставила пресс-служба компании. В настоящее время представители обратились в районные суды Петербурга с 871 обращением о принудительной взыскании задолженности с потребителей теплоэнергии.

Работа по возвращению денег проводится с 2013 года. За это время эффективность поступление средств от  должников в десять раз выросло по сравнению с мерами, принимаемыми в период до 2013 года.

За первые полгода петербуржцы не вернули "ТЭК СПб" 1,4 миллиарда рублей. В 730 случаях компания все же получила потраченные средства с должников.

Фото: Pixabay.com


 

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Категории: Новости СПб Картина дня

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