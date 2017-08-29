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Более 75 кг сомнительной рыбы отобрали у петербуржцев на границе с Финляндией

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На пропускных пунктах финляндской границы у петербуржцев отобрали более 75 килограммов, которую пытались ввезти с нарушением норм ветеринарного контроля.

На минувший выходных территориальное Управление Россельхознадзора изъяло 75 килограммов рыбы в разном приготовлении, которую отдыхающие пытались провезти в Россию из Финляндии. Продукты без необходимых документов пытались провезти через пропускные пункты Федерации "Торфяновка", "Светогорск" и "Брусничное". Рыбу нашли в багаже и автомобилях туристов.

Все продукты у путешественников изъяли. А рыбу отправили обратно в Финляндию.

Более 75 килограммов сомнительной рыбы отобрали у петербуржцев на границе с Финляндией

В Россельхознадзоре напоминают, что в ручной клади, багаже и по почте нельзя провозить и отправлять продукты без разрешения Россельхознадзора и ветеринарного сертификата страны отправителя. Исключением может быть пять килограммов продуктов на каждого человека. Провозить можно консервы, масло сливочное, маргарин, с содержанием животных жиров, колбасные и рыбные изделия, прошедшие термическую обработку, готовые молочные продукты, морепродукты. Нужно, чтобы продукты были в заводской упаковке. При этом в стране-производителе и государстве, откуда товар вывозят, должно быть благополучная эпизоотическая ситуация.

Фото: Управление Россельхознадзора
 

Теги: гранича с финляндией , новости спб , россельхознадзор , санкции
Категории: Новости СПб

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