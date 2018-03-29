Утром тушили пожар в Доме Ленинградской торговли

В Петербурге потушили пожар за семь минут. Из здания эвакуировали 60 человек.

В Санкт-Петербурге утром 29 марта произошел пожар в одном из известных торговых центров Северной столицы. Пламя окутало весь отдел одежды в Доме Ленинградской торговли. Об этом сообщают очевидцы происшествия.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Петербургу, информация о возгорании на Большой Конюшенной улице, №21-23, поступило в четверг, в 9.40. Огонь вспыхнул на втором этаже здания, он охватил площадь в 20 метров. Также сообщается о том, что из торгового дома эвакуировали 60 человек.

На место вызова прибыло несколько единиц пожарной техники. В 9.47 пожар полностью устранили. Пострадавших нет.

Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург