3 машины не разъехались на КАДе.

На внутреннем кольце када произошло ДТП с участием 4 машин. Есть пострадавшие. На место аварии прибыл вертолет

Серьезное ДТП произошло на 36-ом км внутренней стороны КАДа. 3 машины столкнулись на участке между Пискаревским и Шифинским съездами. Очевидцы сообщают, что одну машину сильно искорёжило. Прибыли вертолет МЧС и реанимобиль.

Сообщается, что авария произошла около 14 часов 22 октября. Из-за ДТП собралась большая пробка. В результате аварии пострадали водитель Hyundai, мужчина 54-х лет, и двое его пассажиров: женщины 32-х и 34-х лет. Двое получили травмы средней тяжести, одну из женщин эвакуировали на вертолете в тяжелом состоянии.

На данный момент на месте аварии работают сотрудники ДПС. Пробка движется. Полицейские проводят проверку по факту аварии и изучают все подробности происшествия.