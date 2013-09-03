Последняя четверть в школах Петербурга начнется со снятия ограничений

Роспотребнадзор внес изменения в работу образовательных организаций. Правила действительны и для школ, и для детсадов.

После весенних каникул 4 апреля юные петербуржцы вернутся в школы, которые начнут работать по новым, почти до коронавирусным правилам. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата вице-губернатора Ирины Потехиной.

Роспотребнадзор внес изменения в работу образовательных организаций. Правила действительны и для школ, и для детсадов.

Термометрия на входе, гигиеническая обработка рук, регулярные проветривания и влажная уборка остаются.

Уходят смещенное расписание, разделение школьных коллективов, уроки каждого класса в закрепленном отдельном кабинете, соблюдение дистанции между учениками в 1,5 метра при аттестации. Также отменено требование предъявлять медицинскую справку ребенку, если он был в контакте с больным коронавирусом.

Разрешено проведение общих мероприятий на свежем воздухе. Родители могут приходить на школьные мероприятия, но в масках.

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