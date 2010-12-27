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33 слова о дизайне
Сегодня, 21:00
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Rybka123

33 слова о дизайне

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Киноальманах об отечественном дизайне.

Ответственной за производство картины выступила студия "Bang Bang Education", поэтому неудивительно, что лента изучает современный дизайн России. В качестве главных героев в фильме выступают ведущие отечественные дизайнеры, включая таких мастеров, как Артемий Лебедев, Валерий Голыженков, Покрас Лампас, Антон Шнайдер, Денис Башев, Олег Пащенко. 

С их помощь авторы постараются отыскать ту нить, которая пронизывает русский дизайн и развеять миф о том, что специфически русского подхода к дизайну не существует.

Длительность: 100  минут
Язык: русский

Место: ул. Новый Арбат, 24 (Москва) 

*Beat Film Festival — фестиваль документального кино о новой культуре, одно из главных событий лета, собирающее десятки тысяч зрителей.

 

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Кино,

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