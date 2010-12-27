33 слова о дизайне

Киноальманах об отечественном дизайне.

Ответственной за производство картины выступила студия "Bang Bang Education", поэтому неудивительно, что лента изучает современный дизайн России. В качестве главных героев в фильме выступают ведущие отечественные дизайнеры, включая таких мастеров, как Артемий Лебедев, Валерий Голыженков, Покрас Лампас, Антон Шнайдер, Денис Башев, Олег Пащенко.

С их помощь авторы постараются отыскать ту нить, которая пронизывает русский дизайн и развеять миф о том, что специфически русского подхода к дизайну не существует.

Длительность: 100 минут

Язык: русский

Место: ул. Новый Арбат, 24 (Москва)

*Beat Film Festival — фестиваль документального кино о новой культуре, одно из главных событий лета, собирающее десятки тысяч зрителей.