27 января в центре города ограничат движение транспорта

В Петербурге пройдет военный парад.

В День 75-летней годовщины снятия блокады Ленинграда в городе ограничат движение транспорта. Об этом сообщает КРТИ.

С 16.00 26 января до 13.00 27 января будет перекрыт участок дороги от набережной Мойки от Невского проспекта до Певческого моста, по Миллионной улице, Певческому проезду, набережным Зимней канавки и Дворцовой.

Помимо этого, с 08.00 до 13.00 27 января полностью перекроют Дворцовый проезд, Адмиралтейский проезд от Гороховой улицы до Невского проспекта, а также Адмиралтейскую набережную от Садовой улицы до дворцового проезда.

27 января на главной площади Северной столицы пройдет военный парад , посвященный 75-летию со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Торжественно-траурные мероприятия в Северной столице посетит президент России Владимир Путин.