От коронавируса скончались 26 сотрудников Эрмитажа

Ровно год назад в Эрмитаже началась Интеллигентная изоляция.

За год пандемии коронавируса от новой инфекции скончались 26 сотрудников Эрмитажа. Из жизни ушли научные сотрудники, музейные смотрители, инженеры и реставраторы, сотрудники службы безопасности. Пресс-служба музея подготовила видеозапись с именами и фотографиями сотрудников.

Эрмитаж почтил память ушедших из жизни работников спустя ровно год – 17 марта 2020 года началась Интеллигентная изоляция. Музей приостановил прием посетителей на четыре месяца и работал в режиме онлайн. Несмотря на вынужденные ограничения, на данный момент Эрмитаж снова открыт.

Ранее мы писали, что в Петербурге из-за COVID-19 скончались шестеро полицейских.

Видео: vk.com/hermitage_museum