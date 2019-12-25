Семьи очередники получат квартиры в доме на Нижне-Каменской улице

Ключи получат 265 семей.

В субботу, 5 марта, вице-губернатор Анатолий Повелий осмотрел многоквартирный 21-этажный дом на Нижне-Каменской улице, 26. Все квартиры отдадут петербуржцам, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий, в том числе детей-сирот. Об этом сообщили в пресс-службе чиновника.

Квартиры предоставят безвозмездно по договорам социального найма с правом приватизации. Строительство шло за счет городского бюджета, а дом сдали в конце 2021 года.

Чиновник высоко оценил жилищные условия нового дома: расширены дверные проемы, установлены 6 лифтов и 3 инвалидных электроподъемника, а в квартирах есть места для хранения инвентаря, необходимого горожанам с ограниченными возможностями.

Во дворе дома есть автомобильная парковка, детская и спортивная площадки, места для хранения велосипедов.

Фото: Смольный