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Семьи очередники получат квартиры в доме на Нижне-Каменской улице
Сегодня, 11:39
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Семьи очередники получат квартиры в доме на Нижне-Каменской улице

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Ключи получат 265 семей.

В субботу, 5 марта, вице-губернатор Анатолий Повелий осмотрел многоквартирный 21-этажный дом на Нижне-Каменской улице, 26. Все квартиры отдадут петербуржцам, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий, в том числе детей-сирот. Об этом сообщили в пресс-службе чиновника. 

Квартиры предоставят безвозмездно по договорам социального найма с правом приватизации. Строительство шло за счет городского бюджета, а дом сдали в конце 2021 года.  

Чиновник высоко оценил жилищные условия нового дома: расширены дверные проемы, установлены 6 лифтов и 3 инвалидных электроподъемника, а в квартирах есть места для хранения инвентаря, необходимого горожанам с ограниченными возможностями.

Во дворе дома есть автомобильная парковка, детская и спортивная площадки, места для хранения велосипедов. 

Фото: Смольный

Теги: недвижимость, петербург, социальное строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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