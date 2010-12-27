По дороге из Москвы в Петербург пропали 25 тонн рыбы

В Петербурге у водителя угнали грузовик с 25 тоннами рыбы в кузове. Мужчина оставил машину с грузом на парковке АЗС.

В полицию Кировского района обратился 29-летний водитель грузовика с заявлением об угоне его автомобиля. Пострадавший пришел к правоохранителям около полуночи 10 декабя. Он рассказал, что оставил грузовик на парковке АЗС на проспекте Маршала Жукова. По возвращению ни машины, ни белого контейнера, которым она была нагружена.

Грузовик и полуприцеп обнаружили брошенным на трассе Москва-Петербург недалеко от Тосно. Но груза в машине уже не было.

Как стало известно "Фонтанке" на следующий день в полицию пришел владелец транспортной компании. Он сообщил о том, что же было в пропавшем контейнере. Около 25 тонн тушек рыбы, общая стоимость которых составляет более пяти миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупной размере.