2018 год начнется с подорожания метро

Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена города.

В Санкт-Петербурге с 1 января льготники и туристы столкнутся с подорожанием проездных билетов. Данные изменения руководство метрополитена сделает по поручению комитета по тарифам.

Нововведение затронет только два вида проездных – Единого на 90 минут и льготных именных билетов

Новые цены уже опубликованы. Стоимость Единого льготного с 1 января составит 575 рублей, а единый для метро, трамвая, троллейбуса и автобуса на 90 минут – 65 рублей.