Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
2018 год начнется с подорожания метро
Сегодня, 11:22
2
nadiputintseva
1337

2018 год начнется с подорожания метро

0
 
 

Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена города.

В Санкт-Петербурге с 1 января льготники и туристы столкнутся с подорожанием проездных билетов. Данные изменения руководство метрополитена сделает по поручению комитета по тарифам.

Нововведение затронет только два вида проездных – Единого на 90 минут и льготных именных билетов

Новые цены уже опубликованы. Стоимость Единого льготного с 1 января составит 575 рублей, а единый для метро, трамвая, троллейбуса и автобуса на 90 минут – 65 рублей.

Все новости района
Теги: метро подорожает с 2018 года , новости спб , подорожает метро
Категории: Картина дня Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5