Суд взыскал 200 тысяч рублей в пользу петербуржца, пострадавшего из-за наледи у метро

Он получил множественные переломы голени и был госпитализирован.

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга частично удовлетворил иск жителя города Ильи Бобина, который получил серьёзную травму из-за некачественной уборки у станции метро "Гражданский проспект". Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Инцидент произошёл 11 января 2024 года около 17:58. Бобин поскользнулся на наледи при спуске со ступеней стилобата станции и упал. В результате он получил множественные переломы голени и был госпитализирован.

Проверка показала, что подрядная организация ООО "ПромТехСервис" не обеспечила должную очистку территории, однако у ГУП "Петербургский метрополитен" замечаний по уборке на тот день не было.

Пострадавший потребовал 300 тысяч рублей компенсации морального вреда, однако суд снизил сумму до 200 тысяч рублей, взыскав её с метрополитена.

Фото: unsplash (Takeshi Mas)