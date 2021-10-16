19 октября в Петербурге стал самым холодным днём месяца

Петербуржцы в ближайшее время увидят солнце, хотя по-прежнему будет много облачности. Об этом в Telegram рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
Сегодняшний день в Санкт-Петербурге очень холодный – самый холодный в октябре этого года. Сейчас температура воздуха еще не дошла до +6 градусов, а максимум будет в районе +7.
Александр Колесов, синоптик
При этом, по данным специалиста, в прошлом году было еще холоднее, +4 градуса. Предстоящие дни будут чуть теплее, чем сегодня, до +8..+9 градусов.
Фото: Piter.tv
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