19 октября в Петербурге стал самым холодным днём месяца

Предстоящие дни будут чуть теплее, чем сегодня, до +8..+9 градусов.

Петербуржцы в ближайшее время увидят солнце, хотя по-прежнему будет много облачности. Об этом в Telegram рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Сегодняшний день в Санкт-Петербурге очень холодный – самый холодный в октябре этого года. Сейчас температура воздуха еще не дошла до +6 градусов, а максимум будет в районе +7. Александр Колесов, синоптик

При этом, по данным специалиста, в прошлом году было еще холоднее, +4 градуса. Предстоящие дни будут чуть теплее, чем сегодня, до +8..+9 градусов.

Фото: Piter.tv