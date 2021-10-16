  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
19 октября в Петербурге стал самым холодным днём месяца
Сегодня, 13:46
167
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

19 октября в Петербурге стал самым холодным днём месяца

0 0

Предстоящие дни будут чуть теплее, чем сегодня, до +8..+9 градусов. 

Петербуржцы в ближайшее время увидят солнце, хотя по-прежнему будет много облачности. Об этом в Telegram рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Сегодняшний день в Санкт-Петербурге очень холодный – самый холодный в октябре этого года. Сейчас температура воздуха еще не дошла до +6 градусов, а максимум будет в районе +7.

Александр Колесов, синоптик

При этом, по данным специалиста, в прошлом году было еще холоднее, +4 градуса. Предстоящие дни будут чуть теплее, чем сегодня, до +8..+9 градусов. 

Фото: Piter.tv

Теги: александр колесов, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии